Taimed ei tee imet, ent leevendavad haigusnähte

Ise olen enda kaitsmiseks välja minnes, ka laatadele ja rahvarohketesse kohtadesse minnes määrinud nina, silmade ja suu ümbrusesse külmetusesalvi, seda lausa päeva­kreemi asemel. Salvi võib ise teha taimerasvadest või õlist ja vahast: 100 ml õli kohta 10 g vaha. Selleks hautada taimed (aed-liivatee, sookail, männipungad – neid kõiki on praegu sobiv aeg korjata) umbes poolteist tundi kuumas rasvaines, kurnata ja lisada 50 tilka eeterlikku õli.

Parimad eeterlikud õlid viirushaiguste ajal on salvei, kadakas, eukalüpt. Võib ka lihtsalt sulatatud rasva sisse tilgutada 5–10 tilka sl kohta.

Mesilaste eeskujul

Toimiv vahend on taruvaigupiiritus või taruvaiguga mesi. Taruvaik on erinevate puude pungadelt ja lehtedelt kogutud vaik, millega mesilased kaitsevad end haiguste eest. Taruvaigupiiritust võib võtta lonksu pärast rahvarohkest kohast tulekut või kümnepäevase kuurina haigestumisel. Kuna eeterlikud õlid ja vaigud ärritavad neerusid, siis liialdada ei tasu. Küll läheb aga väike ­10–20 ml pits asja ette. Hea on ka purpur-siilkübara tinktuur nii ennetava vahendina kui haigusest paranemiseks.

Taimed ei tee ehk imet, aga haigusnähte leevendavad küll. Tavaliselt saab haigus alguse ülemistest hingamisteedest ja liigub allapoole kopsudesse. Kohe ravima hakates võid hullemast pääseda.

Kadugu nohu, köha ja palavik

Kui tunned, et nohu hakkab tulema, tasub teha taimeaurudega inhalatsioone: 2–3 pihutäit taimi kaussi, valada üle kuuma veega ja rätiku all auru sisse hingata. Seda võib teha mitu korda päevas. Sobivad praegused männipungad koos okastega, liivatee ehk tüümian, aedsalvei, iisop. Auru hingamine on hea ka põskkoopapõletiku vastu. Ka ninasalvid on tõhusad. Kui õigel ajal määrida, võid ka nohust pääseda. Salvi võib panna ninasse ning määrida ninaümbrust ja otsmikku, väikelastel ainult ninaümbrust.

Ise teen ninasalvi nii, nagu eespool jutuks olnud külmetusesalvi, aga lisan sinna eukalüpti ja piparmündi eeterlikku õli, mis mõlemad on puhastava ja nina avava toimega. Praegustest vaigustest männipungadest saab väga hea salvi.

Kurgule võib veel teha kibuvitsasiirupit nelgi ja ingveriga. Sellest oli juttu eelmises artiklis. Nelk on üks tõhusamaid vahendeid bakterite ja viiruste vastu. Ingveril on soojendav mõju, ka leevendab see gripi ja hingamisteede haiguste sümptomeid, parandab kopsude tööd ja aitab jääkaineid väljutada.

Külmetuse­salvi saab teha taimerasvadest või õlist ja vahast. FOTO: Karepa Ravimtaimeaed

Kurgupõletiku raviks sobivad ka iisop ja salvei, eeterlikud õlid hävitavad mikroobe, tanniinid jm ained ravivad põletikku. Kibuvitsamarjas olevad karotiinid aitavad limaskestal taastuda. Kokku võib segada ka kurgutee kassinaeri õitest ja lehtedest, salveist, iisopist, saialilleõitest ja kibuvitsamarjadest.

Köha korral saab abi külmetusesalvist, mida määrida rinnale, ja teedest. Lima lahtistavad iisop, aed-liivatee, männipungad, sookail (kasuta mõõdukalt). Lima aitavad väljutada kassinaeris, altee (mõlemal nii õied, lehed kui ka juured), teelehe lehed, paiselehe lehed ja õied, pärna- ja nurmenukuõied. Üheksavägise õied on nõrgemad, aga kel on, võib ka neid kasutada.

Üks parimaid taimi on Islandi samblik. Seda tuleb keeta 30 minutit ja lasta tõmmata. Siis kurnata ja enne joomist loksutada. Ise olen keetnud Islandi samblikku alati koos kibuvitsamarjadega. Tee on veniv ja limane, aga aitab väga hästi köha ja palaviku vastu.

Palavikku alandavad ja higistama ajavad taimeteed on iisop, pärnaõied, leedriõied, Islandi samblik.

Grippi haigestudes on tähtis, et jääk- ja mürkained saaksid kehast välja, selleks ongi hea juua taimeteesid. Eriti sobivad taimed, milles on saponiine, nagu angervaks, hobumadar, nurmenuku õied. Samas on neil taimedel ka põletikuvastane toime.