Niidukeid on odavam hooldada enne talvekorterisse viimist

Kõige tähtsam on niiduosa järjepidev puhastamine, muidu kipub see roostetama. Niidetud rohi tekitab niiduki külge pikemaks ajaks jäädes happelise keskkonna, mis hakkab isuga rauda närima. FOTO: Shutterstock

Muruniitmishooaeg on tänavu üle keskmise pikk, aga peagi saab see mõnele kurvastuseks, teisele kergenduseks ikkagi läbi. Sama kindel on, et kevadel tuleb niitmiseks ette nähtud riistapuud taas välja tuua ja oleks parem, kui need töökorras oleksid.