Kogenud hapendaja jätab kapsa ja kurgi teistele

Kui Ulvi on hoidiseid valmistanud üle kümne aasta, siis see tegevus on eriti populaarseks saanud just viimasel ajal. Kõik tahavad ise midagi teha ja oma saavutusi teistega jagada. Valdavalt on ikka hapendatud kapsast ja kurki. Ulvi on need enda menüüst välja lükanud. „Seda teevad paljud teised ja see on liiga tavaline,” põhjendas ta.