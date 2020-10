Lugejakiri: Kelle mure on ELi välispiir?

16 aastat Euroopa Liidus on kindlasti andnud Eesti Vabariigile ja tema majandusele suure panuse. Nende aastatega on tundmatuseni muutunud meie külad ja linnad, ettevõtted ning inimeste elujärg. Kindlasti ei ole vähetähtis, et kuulumine NATO-sse on oluliselt suurendanud eestlaste turvatunnet, arvestades eriti meie riigi geopoliitilist asendit ja üha rahutumaks muutuvat poliitilist olukorda terves maailmas. Relvakonfliktidest räsitud riikidest liiguvad põgenike hordid Euroopa Liidu piiridele, meie idanaaber on hakanud taastama endise Nõukogude Liidu piire Euroopas, konfliktid on Gruusias, Ukrainas ja Valgevenes. Kõik see nõuab pingutusi ja eelkõige rahalisi vahendeid Euroopa Liidu välispiiri väljaehitamiseks tänapäevasele tasemele.

Euroopa Liidus räägitakse küll palju liidu ühtsusest ja koostöö tähtsusest, aga igapäevaelus see sageli ei toimi. Näiteks 1,3 miljoni elanikuga Eesti peab ehitama ja valvama piiri 500 miljoni elanikuga Euroopa jaoks. Oleme asunud rajama piirilõiku, mille esialgne maksumus on kasvanud 70 miljonilt 300 miljonile eurole ja kui see kord valmis saab, võib selle maksumus (nagu praktika näitab) olla veelgi kasvanud. Kuna eestlastele on omane, et nad võtavad «ülevalt» tulevaid korraldusi ülipüüdlikult täitmiseks, siis tuleb see rajatis väga keeruline ja selle hilisem teenindamine saab olema samuti väga kallis. Kas ei peaks siin rakendama korterühistutes levinud põhimõtet, et kui majal uuendatakse katust, siis ei osale selles ainult ülemine korrus, keda see otseselt puudutab, vaid ikka kogu maja. ELis see põhimõte ilmselt ei toimi, vaid lähtutakse põhimõttest, et uppuja päästmine on uppuja enda asi.