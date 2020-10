Aasta tegu – Kuperjanovi 12 restaureerimine üürimajaks Kuperjanovi 12 on Valga, kui mitte terve Eesti üks omapärasemaid juugendlikke elamuid, mida kohalikud tunnevad lõvidega majana. Aasta teo tiitlit väärib selle kauni hoone restaureerimine mitte ainult seetõttu, et üks nukrasse seisu jõudnud kaunis mälestis aidati uuele elule, vaid ka Valga vallavalitsuse julge ja missioonitundest kantud otsuse eest osta see maja vallale ning korrastada riigi üürimajade programmi raames valla üürimajaks. Nüüd on Valgal pakkuda tõeliselt inspireeriv ning nüüdisaegne üüripind, mis on töökoha valikul sageli oluline kaalukeel. Valga julge otsa lahti tegemine on loodetavasti eeskujuks teistele omavalitsustele. Hoones tehtud uuringud ja taastamine tõid välja üllatusi: ruumidest leiti ehitusaegseid maalinguid, mis otsustati osaliselt eksponeerida ja restaureerida. Maalinguid uuris Kaisa Milsaar, restaureeris Kristiina Ribelus. FOTO: Muinsuskaitseamet