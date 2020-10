Gert Jostov: kas kodus või kontoris?

Iga gripihooaeg, rääkimata siis pandeemiast, nagu möödunud kevadel, on näidanud, et peale tootlikkuse ja heade ideede levivad koos töötamise paikades ka haigused. Lisaks stress, müra, suhtlusprobleemid ja südamevalu, mis kõik loodetud produktiivsust kõvasti maha tõmbavad. Otse öeldes on kellast kellani kontoritooli aheldatud töötajad lihtsalt pisut õnnetumad kui need, kes võivad tunda rõõmu suuremast paindlikkusest ja vabadusest. Mitte ilmaasjata ei deklareerinud Ameerika töötajad juba 2017. aastal tehtud uuringus, et on nõus loobuma kuni kaheksast protsendist palgast, kui võiksid töötada mujal kui kontoris ja olla õnnelikumad.