EBSi gümnaasiumi õpilaste Alexia Mikkeri ja Caitlyn Kesa firma Futuurum haridustemaatilisel taskuhäälingul on oma kindel kuulajaskond. FOTO: Sander Ilvest

Haridustemaatiline taskuhääling, pagaritoodete valmistamine ürituste toimumispaigas ning stressivastased mesilasvahaküünlad – need on enim tunnustust pälvinud ideed tänavu neljandat aastat korraldatud ideelaborist​ Youth Empowered, kus keskkoolinoored said võimaluse välja töötada uusi ärimudeleid.