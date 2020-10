See on tähelepanu juhtimine probleemile. Tegelikult õpetajad ei taha streikida. Me ei oleks streigiähvardusega välja tulnud, kui jutt käiks õpetajate töötasude külmutamisest ainult järgmisel aastal. Me saame ju aru, et olukord majanduses on keeruline ning paljud inimesed on töö kaotanud või nende töötasu vähenenud. Kui aga valitsus ütleb, et külmutab neljaks aastaks õpetajate töötasu, siis see on meie jaoks väga suur ohumärk.