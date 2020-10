Raul Siem: postkontorid võiks asendada pakiautomaatidega

Tellijale

Alustame kõige värskemast. Kredexi eksjuht Lehar Kütt kurtis intervjuus Ärilehele, et valitsus sekkus mikrotasandil tema töösse ja nõudis sisuliselt miljardi euro laiaks löömist. Kuidas talle vastate?

See periood, mil kriisirahasid tuli majandusse ja ettevõtjateni viia, polnud sugugi lihtne. Kindlasti oli seal pingeid. Nii ettevõtjate, valitsuse liikmete kui ka avalikkuse ootused olid ju erinevad. Kui ma ametisse asusin, oli mu põhimõte see, et kõik, mida Kredex teeb, peab olema läbipaistev ja üheselt tõlgendatav.

Kuidas teie Kredexi töösse sekkusite? Mis oli teie ootus, mida Lehar Kütt ja tema meeskond tegema peaksid?

Minu ootused olid väga lihtsad. Kõik kriisimeetmetena eraldatud finantsvahendid (umbes miljard eurot – toim) peavad jõudma maksimaalselt ettevõtjateni ehk laiemalt majandusse. See ongi kriisimeetmete eesmärk. Mul ei ole kahtlusi, et need rahad sinna maksimaalselt ei jõudnud. Turg võttis vastu täpselt nii palju raha, kui ta võttis.

Samas olete ise varem kritiseerinud, et raha ei jõua abivajajateni. Miljardist on välja jagatud kõigest veerand?