Nüüd, nagu ka varem, väidetakse, et sukeldumised on vastuolus Rootsi, Soome ja Eesti poolt ühiselt vastuvõetud seadusega, mille järgi oleks vraki uurimiseks tehtavad võimalikud sukeldumised hauarahu rikkumine. See väide on alusetu. Sellist kolme riigi ühist seadust ei eksisteeri. Suveräänsed riigid ei loo ühiseid seadusi ja iga riik vastutab oma seaduste eest ise.