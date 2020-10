Arengukava sundis maadlejad kolima

Samuelile jäid spordiklubi põhjendused segaseks. «Muidugi saan aru, et mõistlik on keskenduda valitud aladele, aga kui arengukava koostatakse, tuleks kõiki asjaosalisi kaasata,» sõnas ta.

Kui Samuel palus endale tutvumiseks arengukava saata, selgus, et dokument pole valmis ning otsust ei ole ametlikult vormistatud. «Kuidas saab teha otsuseid millegi järgi, mis pole veel valmis?» küsis ta.

Praeguseks on maadlus-trennide saal muudetud mitmeotstarbeliseks saaliks, kus pole enam maadlusmatti, vaid on ühtlane matiala.

«Nii on seal parem teha õppetööd ja erinevaid treeninguid ning sellisel kujul on see ka rentnikele atraktiivsem,» selgitas Prants. Nimelt kasutavad spordiklubi ruume lisaks nende kümne ala sportlastele, mida klubi süvitsi arendab, tavapärased rentnikud, kelle abil spordiklubi suurendab tulusid.

Uue rentnikuna alustas tänavu sügisest klubis spordiklubi Võimla, kus toimuvad Brasiilia jiu-jitsu, püsti- ja vabavõitluse treeningud ning enesekaitse kursused. Gert Prantsi sõnul haldab TÜASK juba mitu aastat Salme 1a spordisaali, kus Võimla enne tegutses. Et ülikool seda hoonet peagi enam ei halda, oli Prantsi sõnul teada, et peagi hakkavad nad uut pinda otsima, ja nii jõuti ruumi kasutamises kiiresti kokkuleppele.

«Oleme arengukavaga paika pannud arendatavate spordialade struktuuri, mitte aga seadnud piiri omatulu teenimise võimalustele,» lisas ta.

Halb mulje

Maadlusliidu asepresident Tanel Samuel märkis, et kui endisesse saali oleks paigutatud rullitavad maadlusmatid, saanuks need 10 minutiga põrandalt ära võtta.

Ka ei mõista ta, miks anti maadlejate vanad treeninguajad ja ruum teisele rentnikule, mitte ei pakutud Lurichi klubile. Nii oleks saanud Lurichi klubi treenida vanades ruumides. «TÜASK oleks teeninud tulu, mis on talle oluline, ning üks spordiala oleks ikkagi nimistus vähem olnud, nagu arengukava ette nägi,» nentis Samuel.

Sellise pakkumise puudumine jätkabki maadlejatele asjast räpase mulje. «Oleme jõudnud seisu, et ruum on antud välja spordiklubile Võimla. Kui alasid oli väidetavalt palju, aga siis võetakse üks juurde, siis see jutt haiseb,» ütles Samuel.

Tartu ülikool on ainus, kust kasvavad peale kõrgharidusega maadlustreenerid. Sealt algab Samueli hinnangul järgmine mure: pole loogiline, et ülikoolis õppiv maadlustreener ei saa ülikooli spordiklubis oma ala arendada ega praktiseerida, sest pole maadlusmatti ega treeningurühma.