Viimase nädala jooksul on koroonaviirusega nakatumine hüppeliselt tõusnud paljudes Euroopa riikides, selgub Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) andmetest. Nädala jooksul on nakatumiskordaja langenud vaid kolmes riigis: Hispaanias, Taanis ja Eestis. Andmetest selgub, et kui ohutumates riikides nagu Norras, Soomes ja Küprosel on nakatumine viimastel nädalatel vaid veidi suurenenud, siis tabeli esiotsas on nakatumismäär hüppeliselt kasvanud ning lõhe käriseb aina suuremaks.