Aivar Sõerd: valitsus vassib laenuraha asjus

Kevadel tuli valitsus avalikkuse ette sõnumiga, et tehakse 2,5 miljardi euro suurune lisaeelarve. See pidi olema esimene majanduspakett. Riigikokku jõudnud seaduseelnõu maht oli sellest siiski kaks korda väiksem.

Sügisel avaldatud rahandusministeeriumi majandusprognoos tõi asjasse selgust juurde. Tegelikult on lisaeelarve kulude ja abimeetmete maht tänavu veidi üle 800 miljoni euro. KredExi kaudu ettevõtetele antavad laenud ja käendused ei edenenud nii, nagu need algselt välja reklaamiti. Järgmistest abipakettidest enam ei räägita.

Majandusprognoosi dokumendist saime teada ka seda, et laenuraha on tänavu kasutusele võetud 2,8 miljardit eurot. Sellest pidi jääma suur osa reservi. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rääkis, et laenuraha kasutamine investeeringuteks on plaanis järgmisel aastal. Laenuraha polevat kasutusele võetud sellepärast, et teine lisaeelarve jäi sellel aastal tegemata.