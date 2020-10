Lauri Tõnspoeg: saamatu keskkonnaminister astugu tagasi

Kujutage ette, et palkate endale ehitaja maja ehitama ja siis ta tuleb, müts peos, silmad häbelikult maha löödud, teie juurde ning teatab, et maja ei saanud valmis, sest katus ei tulnud välja. Ta proovis küll nii ja naa, küll hea ja kurjaga, aga ikkagi ei tulnud välja ning nüüd on maja muidu kena, aga ilma katuseta. Aga raha tahaks töö eest ikkagi saada, sest sai ju proovitud. Ja tegelikult tahaks veel aasta otsa proovida.