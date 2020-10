Professor Bergi artiklis on üht-teist vaieldavat, et otse öelda: mõttevahetus tõstatatu üle peab jätkuma, sest mine tea, millal tekib suures poliitikas uus soodne seis. See käib just maismaal olevate riiklike moodustiste kohta, sest kolooniateks olnud saareriikides laheneb asi lihtsalt: õigus eurot kasutada ja tagatud abi suurriigilt kaaluvad rahvahääletustel alati parajalt rohkem kui mõte iseseisvusest. Maismaal tekkinud moodustiste üle aga vaieldakse aastakümneid. Paraku näiliselt, sest tegelikult otsustab kõik jõud ja riigijuhtide omavahelised suhted.