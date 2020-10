Mait Patraili koduklubi läheb eurosarja trofee jahile

«Mait mängib absoluutses tippseltskonnas. Rheinil on kaks maailmatasemel väravavahti, samuti maailma parim mängujuht Andy Schmid. Terve koosseis on väga tugev ja ühtlane, Mait on oma positsioonil praegu nimeka treeneri Martin Schwalbi kolmas valik, mänguaega pole liiga palju tulnud, kuid kaitses on ta keskel väga korralikult mänginud,» lisas ta.