12 moehitti, mis teevad selle sügise

Tellijale

Tujutõstvus ja vastupidavus

Tiina Talumees

Kollektsioonis on palju värve. Selle stiil on mulle endale hästi lähedane – ma tõesõna tegin esimest korda kollektsiooni, millest kannaksin absoluutselt kõiki asju. Gamma on kombineeritud sinistest, rohelistest, aga on ka oranži. Palju uljaid toone ühes kangas, mis paneb silma särama. Just seda inimesed praegu moelt ootavad. Minu fookuses oli luua asju, mis tõesti kestaks kaua, ma ütlen «ajatu klassika» ja mõtlen seda täiesti siiralt – et asjad oleks kümne aasta pärast sama kantavad. Sellepärast ongi kollektsiooni nimi Hetk. Mis veel oluline – asjad on mugavad, keha paitavad ja naturaalsed. Praegu tahame rõivaid, milles oleks hea ja mugav olla. See kõlab klišeelikult, aga põhitõed ongi lihtsad: tahame ilusaid, mugavaid ja vastupidavaid asju, milles oleks hea olla ja mis ei teeks elu asjatult keeruliseks.

VAATA Tiina Talumehe moeetendus toimus 15. oktoobril, lähemalt peagi Arterist.

Tiina Talumees, "Hetk" FOTO: Mai Grepp

Lilled ja neoonvärvid

Maria Tammeorg, Mammu Couture

Värvid, kaunitarid, värvid! Just seda me sel sügisel kõik vajame. Midagi erksat ja energilist vastukaaluks surutusele ja süngusele, mis nii pikalt on meie ümber kestnud. Ma ise naeran, et mul on vist juba reaalsustaju kaduma hakanud, pole enam mingit ahistavat figuurikriitilisust, mis soovitaks mustaga piirduda. Ei, helged toonid ja kirkad pastellid teevad tuju heaks, moe ülesanne on tasakaalu luua ja praegu on vaja kaalukaussi positiivsemas suunas nihutada. Minus pulbitseb kohe selline elurõõm, ma vajan midagi helget ja positiivset ja usun, et paljud teisedki naised tunnevad sama.

VAATA Mammu Couture’i etendust virtuaalsel TFW-l 21. oktoobril kell 18.

Mammu Couture FOTO: Maria Tammeorg

Aristokraatlik ilu ja sensuaalne must

Liisi Tui, Virtuoza

Koroonaaeg on mulle tekitanud tunde, et mood ei pea olema enam liiga eksperimenteeriv, pigem luksuslik ja igavene. Minu silmis on must väga õige värv. Mina soovitan ühendada vana maailma ja modernse ümbruse. Musta ei pea kartma, aga see toon vajab tundlikkust – pits ja samet, mõni sädelev kivike, õige toon on sügav sitikmust. Must on kapriisne nagu naine, see vajab kvaliteeti, head kangast ja ideaalset istuvust. Suvaline asi, mis pole sinu järgi loodud, ei saavuta seda kunagi. Minu meelest on uue maailma mood aeglane mood, mida saab kaua-kaua kanda. Mitte selline hetketuju ajel ostetud asi, mida kannad kaks korda ja siis juba tüdined. Mood võiks olla investeering, mida kanda kaua, ja see näeb ikka hea välja.

VAATA Virtuoza by Liisi Tui virtuaalset moeetendust Elu24 veebist.