Eesti Looduseuurijate Selts on seni leidnud riigimaalt 4800 hektarit uusi vääriselupaiku (VEP), millest suurem osa on keskkonnaameti poolt üle kontrollitud ja kantud keskkonnaregistrisse: need alad on edaspidi hoitud ja kaitse all. VEPide inventuuriprojekti tegevused kestavad kuni tänavuse aasta lõpuni, kuid paraku me kõiki seniteadmata VEPe Eestist veel üles ei leia. Viimase osa registreerimata VEPide kirjeldamine eeldab jätkuvat RMK ja vabaühenduste panust.