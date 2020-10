Edward Lucas: sõnadest ja tegudest

Uus päev, uus avalik kiri. See oli hea, tõstis esile ohtu, mida Hiina kommunistlik partei kujutab lääne ülikoolide akadeemilisele vabadusele, nii et ma võisin rahuldustundega sellele alla kirjutada. Kuid ma kahtlen, kas minu allkiri, nagu ka kõik sajad teised allkirjad, üldse kuidagi Pekingi tümikatele mõjub.

Ma tunnen sama ühe teise tavapärase rahulolematuse väljendamise meetme peale, milleks on suursaadiku ärakutsumine. Minu kodumaa Suurbritannia on nüüd, küll omajagu hilinenult, järginud enamiku Euroopa riikide eeskuju ja kutsunud saadiku Minskist koju. See näitab meie rahulolematust režiimi repressioonidega rahumeelsete meeleavalduste vastu ning solidaarsust Leedu ja Poolaga, kellele anti korraldus viia Valgevenest minema suurel hulgal oma diplomaate.