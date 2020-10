Kadri Simson: hooneid renoveerides turgutame majandust

Tellijale

Sügis on käes, temperatuur langeb ja kaugel pole esimesed öökülmad. Selleks, et tuba soe hoida, tuleb küte sisse lülitada või ahju kütma hakata. Vaatamata pika ajalooga lubadusele viia kodukulud alla, moodustavad küttearved tänaseni perede eelarvest märgatava osa. Viimastel andmetel on üle Euroopa koguni 34 miljonit inimest raskustes oma kodu soojas hoidmisega.

On selge, et kõigi küttearveid Euroopa kinni maksta ei suuda. Seega tuleb sellele probleemile leida targem vastus, mis tabaks mitut kärbest korraga. Miski, mis tooks inimestele sooja kodu ja väiksemad arved, kuid aitaks samal ajal kaasa ka Euroopa ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmisele. Tuleb õppida liikmesriikide parimatest praktikatest ja rakendada neid üle kogu liidu. Just seda teebki Euroopa Komisjoni sel nädalal esitletud uus initsiatiivi nimega Renoveerimislaine.