Teet Korsten: partei – meie aja au, mõistus ja südametunnistus

Kes ja mis selle on tinginud, on eraldi teema. Maakond, kus on enim okupatsiooniajal siia veetud inimeste järeltulijaid, on saanud kindlalt Keskerakonna kantsiks alates KOV valimistest 1996. aasta oktoobris. Mis oli siis varasemast teisiti? Ainuke vastus on see, et tulles vastu välismaa volinike «headele» soovidele ja soovitustele, ei nõutud neil valimistel kandidaatidelt enam riigikeele oskust.