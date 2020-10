Lauri Aasmann: küberturvalisus on kas ettevõtte visiitkaart või komistuskivi

Infoühiskond särab oma tohutute võimalustega, kuid ta ei tohi meid kaasnevate ohtude suhtes pimedaks muuta. Meie praegune 4G-mobiilsidestandard asendub õige pea 5G-ga, mis toob suuremad kiirused ja veel rohkem seadmeid ühendatakse internetti. Sünnivad uue teenused ja kerkivad uued võimalused. Murelikuks teeb aga see, et praegugi pole pisematel ettevõtetel jõudu või soovi oma süsteeme korralikult kaitsta. Mis saab siis, kui tehnoloogia arenedes tuleb lukustamist vajavaid uksi järjest rohkem juurde?

Tehnoloogia areng annab muidugi rohkem kui võtab. Kuid tehnoloogia areng tähendab, et ka tööd ei saa korraldada nii nagu viis aastat tagasi, rääkimata 30 aasta tagusest ajast. Suur osa ettevõtteid kasutab majandustarkvara, mis aitab arvete üle arvet pidada. Kolm dekaadi tagasi piisas arvete ja finantsandmete kaitsmiseks korralikust seifist. Seif on füüsilise vara kaitsmisel muidugi siiani abiks, aga kui sisse murtakse digitaalsetest ustest, on sellest vähe kasu, sest andmed saadakse kätte sealt. Tegelikult pole alati vaja ettevõtete digiuksi isegi maha murda, sest neid pole kunagi lukustatud ja sisenemiseks piisab ukselingi alla vajutamisest – siis saab juba andmetes tuhlata.