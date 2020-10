Välismaa lühiuudised

Rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) kinnitas eile, et Süüria ja Venemaa relvajõud on aasta jooksul Süüria loodeosas asuvas mässuliste tugipunktis korduvalt rünnanud tsiviilobjekte, mis tähendab ilmseid sõjakuritegusid, võib-olla ka inimsusevastaseid kuritegusid. HRW andis välja raporti «Rünnates elu Idlibis», kus on nimetatud kümme tähtsamat Süüria ja Venemaa poliitilist ja sõjalist juhti, kes võivad olla seotud sõjakuritegudega. Teiste seas kuuluvad nende hulka Venemaa president Vladimir Putin ja Süüria president Bashar Al-Assad. «Nad teadsid ja pidid teadma kuritarvitustest ega võtnud ette vajalikke samme nende peatamiseks ning vastutavate isikute karistamiseks,» kirjutatakse raportis. AP/BNS