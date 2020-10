Kuigi näiteks hooajalise gripi vastu arendatakse iga aasta välja aina uusi vaktsiine, on teadlased juba ammu täheldanud, et vanematele inimestele kipub vaktsiin mõjuma vähem kui noorematele.

«Vaktsineerimisrežiim, mis töötab nooremate inimeste peal, annab vanainimeste puhul kehva tulemuse. Miks see nii on, selle kohta on teadmised veel hägused. Ja see ongi meie töö üks eesmärke: saada teada, kuidas varsti turule tulevad vaktsiinid immuunsüsteemi harusid mõjutavad ja kuidas optimeerida vaktsiinikogust või süstimiskordi nii, et vanemaealised ka kaitstud oleks,» võttis eelseisva uuringu eesmärgi kokku selle eestvedaja, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg.