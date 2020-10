USA pidas kinni suurpettuses süüdistatava Eesti kodaniku

USA võimud pidasid 56-aastase Lillevälja kinni 18. augustil ning praegu viibib ta vahi all. Venemaa on kuulutanud Lillevälja Interpoli kaudu rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja tahab mehe üle investeerimispettuse süüdistusega kohut mõista, kuid Ameerika Ühendriigid ei anna teda Venemaale välja. USA ja Venemaa vahel ei ole kehtivat väljaandmislepingut, pealegi sisenes mees riiki Eesti passiga ja Eesti kodanikuna. Tähelepanuväärne on see, et USA ametlikes dokumentides esineb Lilleväli German Hainmanni nime all. Millistel asjaoludel ta erinevate nimede all esineb, on selgitamisel.