Nordica saab viimaks kauaoodatud rahasüsti

Ehkki lõplikku otsust ega pressiteadet veel välja saadetud pole – mõned detailid on veel paika loksutamata –, on põhimõtteline kokkulepe valitsuses sündinud. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles valitsuse pressikonverentsil, et otsus 30 miljoni eraldamiseks peaks sündima sel nädalal.

Toetus jaguneb kaheks osaks. Üks on Nordica aktsiakapitali suurendamine 22 miljoni euro võrra. Selle eeltingimus on aga, et Nordica saab oma partneri, Poola lennufirma LOTiga kokkuleppele, et viimane annaks kontrolli tütarfirma Regional Jeti üle täielikult eestlaste kätte. Ka see otsus on poliitikute ja Nordica juhtkonna sõnul kohe-kohe sündimas. Riigiabi teine osa koosneb Kredexi kaheksa miljoni eurosest laenust.