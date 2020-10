Korea megabändi BTS mänedžeride aktsia debüteeris tormiliselt

Sulgemishinna, 258 000 vonni järgi on ettevõtte turuväärtus 5,3 miljardit eurot. Tegu on Lõuna-Korea viimase kolme aasta suurima esmaemissiooniga. Esmaemissioonis osales palju nii institutsioone kui ka jaeinvestoreid, kes tahtsid osa saada rahalise käibe poolest maailma suurima poistebändi edust.

Analüütikud muretsevad, et Big Hiti hinnatase on ülemäära kõrge, kuna turuväärtus ületab umbes 60–70-kordselt ettevõtte tulevaks aastaks ennustatud kasumi. Teistel Lõuna-Korea meelelahutusettevõtetel jääb see kordaja 22 ja 45 vahele, riigi suurimal kontsernil Samsungil aga on vaid kuus.