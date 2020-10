Kaamose juht: riigi tuge on tarvis ainult kolmes valdkonnas

Kaamos Grupi omanik Kaido Jõeleht teatas juunis, et 500 korteriga Vikimõisa arendus Haaberstis pannakse pausile, nüüd on aga ettevõte taas valmis koppa maasse lööma. Ettevõtte juht Marek Pohla kinnitas, et rahva ostuhuvi on taastunud ning Kaamos ise palkab parasjagu samuti inimesi juurde.