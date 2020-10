Parim, mida «Ratchedi» kaitseks võib välja tuua, on hoolikalt viimistletud kunstnikutöö. Sarah Paulson ülemõde Mildred Ratchedina. FOTO: Filmikaader

Netflixi «Ratched» on rohkem «Ameerika õuduka» («American Horror Story») nigel spin-off kui Miloš Formani filmi «Lendas üle käopesa» (1975) viimistletud eellugu, millena seda esitletakse ja mis annaks õde Ratchedi õelusele konteksti. Esialgu kaheks hooajaks tellitud seriaali puhul võib vaid loota, et teine hooaeg on läbimõeldum ja huvitavam.