Riigikogus läbis esimese lugemise karusloomafarmide keelustamine

Eelnõu täiskogus tutvustanud Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul hakkavad algatajad survet avaldama, et see ka teisele lugemisele jõuaks. «Väga rõõmustav, et see on esimest korda parlamendi ajaloos esimesest lugemisest edasi jõudnud. See kindlasti annab lootust. Kuid ega kellelgi muidugi pole illusiooni, et nüüd koalitsioon ei püüaks takistada selle jõudmist teisele ja kolmandale lugemisele ehk ei püüaks seda parlamendi sõnavaras riiulisse panna,» rääkis Ossinovski.