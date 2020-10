Spordi lühiuudised

Selgusid hämarad detailid

Saksamaal Münchenis jätkus kohtupidamine rahvusvahelise dopinguvõrgustiku juhtimises süüdistatava Mark Schmidti üle. Esitatud tunnistuste põhjal ei tegutsenud ükski võrgustiku liige enne pealiku käsku. «Oma algatusel ei teinud keegi midagi. Kõik teised olid abilised,» rääkis Müncheni tolliametnik Rainer Grabherr ülejäänud nelja kohtu all oleva isiku kohta. Neist meditsiiniõde Diana S.­ ja parameedik Sven M. tunnistasid, et said Schmidtilt alati väga detailsed juhised, kuhu minna ja kuidas vereülekandeid teha. Grabherr ütles, et operatsioon «Aadrilaskmine» algas 2019. aasta jaanuaris pärast Saksamaa telekanali ARD dokfilmi. Seejärel jagas Innsbruckis selgitusi Austria murdmaasuusataja Johannes Dürr. Esimest korda kuulati Schmidti telefoni pealt 25. jaanuaril, veidi hiljem ka teiste kohtu all olevate isikute kõnesid. Samuti jälgisid uurijad dopinguarsti kirjavahetust ja tema autole kinnitati jälitusseade. 27. veebruaril võeti sakslane ja tema neli abilist vahi alla.