NBA sõidab Tokyo mängudele «sisse» ja olümpiakorvpall läheb ajas 30 aastat tagasi?

Mõnda aega on liikunud jutud, et korvpalliliiga NBA järgmine hooaeg «sõidab sisse» Tokyo olümpiale. Hiljuti ütles suurliiga komissar Adam Silver selle ka ametlikult välja, mis tähendab, et suure tõenäosusega NBA mängijaid tippvõistlusel ei näe.