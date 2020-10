Eesti rekord, mis sündis ringrajal kiirusega 30 km/h

Tellijale

Audruringile õhtupoolikul kohale jõudes ma teadsin küll, mis seal ees ootab. Et kella 8st hommikul on kaks Hyundai Kona elektrikat seal vaikselt tiirutanud, eesmärgiga läbida ühe laadimisega nii palju kilomeetreid kui võimalik. See tähendab liikumist 30 km/h. Ringrajal.

Aga ei saa inimene kõigeks valmis olla! Esimest autot rajal liikumas nähes purskasin täiega naerma. Kujutage ette, Audruringi mööda tuleb Kona: sihikindlalt, metoodiliselt, ideaaltrajektooril. Ja kohutavalt aeglaselt! Ei, see pole boksiteele lonkav rümp, see on visa, teadlik ja täpselt lihvitud liikumine, mis ei peatu enne kui järgmise päeva õhtupoolikul. Seega umbes ööpäev on veel minna. Kuulen Hyundai inimestelt, et arvutatud läbisõiduprognoos on tõusnud 600 km kanti ja lootus on, et enne aku tühjaks saamist ja auto lõplikku seiskumist koguneb kilomeetreid 800 kanti.

Rohkemaks meil lootust enam polnud – kuigi ilm oli oktoobri kohta mõistlik ja kuiv, oli tuul nii kohutav, et puhus juba esimese hommikupoolikuga tulemusest vähemalt 100 km kus kurat.

Rajal on kaks Kona ja kaks võistkonda. Ühe moodustab hea kolleeg Leedust üksipäini. Ta on kogenud kestvussõitja ja rekordipüstitaja ja me arvame, et ta võiks sama hästi ka tagurpidi sõita. Teises võistkonnas on kaheksa sõitjat (vaata kõrvallugu).

