Volditavad ekraanid on lõpuks kasutamisvalmis

Ehkki volditavate ekraanide kõrghetk uudistes oli mõni aasta tagasi, olid need mõnede väikeste probleemidega seadmed rohkem näitamiseks, et sellised suured tootjad nagu Huawei ja Samsung saavad selliste seadmetega hakkama. Kes tahtis, võis kalli seadme osta, kuid keegi ei oodanud nende massidesse jõudmist. Nüüd, 2020. aasta lõpul on Samsungil välja tulnud juba teise põlvkonna seade ja võib öelda, et selles on tehniliselt kõik valmis, et volditav ekraan võiks massidesse jõuda. Kõik peale hinna muidugi.

Hinnaga on Samsung Galaxy Z Fold2 puhul nii, nagu eelkäijatelgi – liiga kallis. Hinnavaatluse võrdluses on odavaimad e-poed pakkumas seadet 1960 euroga, kuid tavaliselt jääb hind siiski 2000 euro kanti. Räägitakse, et see on hind tahvli ja telefoni eest kokku, sest sisemine, lahtivoldituna 7,6-tolline ekraan oma 2208x1768 piksli ja 120 Hz värskendussagedusega on igati korralik tahvlina nii raamatute lugemiseks kui ka suurelt ekraanilt videote vaatamiseks (peaaegu ruudukujulise formaadiga jääb filmiga siiski üles ja alla lai must riba). Väljaspool asuv väike ekraan 6,2-tollise Super AMOLED ekraaniga aga sobib tavaliseks telefonikasutuseks. Kuid isegi kahe seadme (telefoni ja tahvli) eest kokku 2000 eurot välja käia on paljudele ikka päris palju.