Aja auk. Sari, mis on sama naljakas kui elu

Mõned asjad siin ilmas on selged­ – «Curb Your Enthusiasm» on kõigi aegade kõige parem telesari ja Larry David 21. sajandi olulisim mõtleja. Vähemalt minu jaoks. Komöödiasari «Curb Your Enthusiasm» asus esimest korda telekanali HBO ekraanile 15. oktoobril 2000.