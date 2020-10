Tõega säästlikult ringi käivad tunnistajad

Detektiiv Lottie Parker on 44-aastane, ootamatult lesestunud kolme lapse ema, kes ei suuda leinaga toime tulla. Lisaks on ta tülis oma emaga, ei saa hakkama koduse majapidamisega ning kohati tundub, et pereema roll on nihkumas teismelise tütre Chloe õlule. Lottie elu ja suhteid varjutavad isa enesetapp, vend, kellest keegi rääkida ei taha, ning üks vana koltunud toimik lauasahtlis.

Õhkkond uurijate tiimis on konfliktidest ja omavahelisest rivaalitsemisest paks, kõik nähvavad üksteisele halvasti, nende ülemus ajab oma rida ning püüab linna rikaste ja kuulsatega häid suhteid hoida. Lisaks tundub, et politseinikud liialdavad alkoholiga, on pidevalt pohmellis ja magamata. Kõige selle keskel jääb mulje, et Lottiele meeldib tema kolleeg Boyd ning ka vastupidi, kuid see, kuidas vastastikust meeldimist välja näidatakse, on kõike muud kui täiskasvanulik.