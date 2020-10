Vikerkaar loeb. Igavust omale otsida

Küsimus sellest, kas mingit igipüsivat filosoofiat ka päriselt olemas on või on tegu lihtsalt mingi meelepärase kohaliku malli pealesurumisega kogu maailma tekstide paljusele, on olnud usundiloolaste seas igipüsiv vaidlusteema. Ühed, n-ö lammutajad-lõhestajad väidavad, et juba väga erisuguste mõtte- ja teguviiside kokkulahterdamine ühissildi alla «religioon» olevat prokrusteslik vägivald. Müstilised traditsioonid olevat niivõrd erisugused, et nende kohta oleks isegi mõistete «müstiline» ja «traditsioon» kasutamine meelevaldne. Iga religioon olevat religioosne omal viisil, iga jumal ja iga riitus on teisega ühismõõdutu.

Sellisest vaatenurgast väljendab Huxley ettevõtmine justkui californialikku universaalkaubamaja vaimu, mis pakendab kõikjalt imporditud eri päritolu ja mitmekesise eesmärgiga killud ühtlaseks philosophia perennis’e kaubanomenklatuuriks. Teised, n-o kokkulükkajad, näiteks Huxleyst inspireeritud tähtis ameerika usundiloolane Huston Smith (1919–2016) on arvanud, et midagi Huxley tuvastatud ühis­tuuma sarnast on inimkultuurides ilmselge tõsiasi. Igal juhul peaks ülaltoodud määratlus näitama, et philosophia perennis ei klapi kokku ametlike kirikute doktriinidega – parimal juhul mahuvad selle katuse alla mitmesugused müstikuist otsijad, kes (paha)tihti võivad hakatagi end oma tunnetusteekonna lõpptulemusel jumalaks pidama. Samas on sellised philosophia perennis’e põhiideed oma abstraktsuses kaunis tühjad, vajades sisustamist õpetaja-õpilase suhtega või oma naba vaatlemise füüsilise praktikaga.

Aga kui usundites – nii nende õpetustes, kogemustes kui ka praktikates – leidub tõepoolest mingi ühistuum, siis kerkib küsimus sellest, kust see pärineb ja kuidas on selle tunnetamiseni jõutud. Üks vastus oleks, et jumal ise on need õpetused inimkonda koos inimese loomisega süstinud. Teaduslikku maailmapilti ei taha selline vastus hästi mahtuda. Teine, verifitseeritavam vastus oleks selline, et philosophia perennise’e indoktrineerisid inimkultuuridesse tulnukad. See kõlab kuidagi napakalt. Kolmas mõeldav vastus on naturalistlik: inimese ajukeemia on evolutsiooni käigus muutnud ta vastuvõtlikuks kaunis ühetaolistele müstilistele kogemustele. Huxley ise kalduski kolmanda võimaluse poole, millega on seletatavad tema hilisemad eksperimendid kaktuse närimisega.

«Philosophia perennis» ilmus külma sõja eelõhtul ja võis avaldada oma aja kultuuris vaikset, kuid tõhusat toimet. See võis aidata üle saada sõjajärgse maailma manihheismist, maailma jaotamisest pimeduse ja valguse jõududeks, ning juhatada sisse kuuekümnendate salviva ja sünkretistliku vaimulaadi, mis lubas üldist vendlust ja vabanemist ülima tõe läbi.

Kas teos võiks samamoodi toimida ka siin ja praegu? Ühest küljest on ligipääs esoteerikatekstidele ja seda isegi eesti keeles praegu parem kui toona. Nii et raamatu tähtsus müstitsismi­entsüklopeediana on vist tuhmunud. Samuti tundub, et usunditevahelisest dialoogist unistajaid on praegu väheks jäänud. See-eest on kasvanud ahvatlused maailmale selga pöörata.

Igal juhul võib raamatu ilmumises näha lubavat teetähist Eesti Burke’i Seltsi vaimsetes otsingutes. Kui eelmisel kümnendil tegeles seltsi esimees siinsamas Postimehe veergudel ookeanitaguse laimu laotamisega kliimateadlaste kohta ning hoiatamisega matriarhaatlike ja sektantlike meeleolude eest, siis selle raamatuga on siirdutud igaviku väljadele omale igavust otsima. Ja selleks tuleb üksnes jõudu soovida – We shall overcome!

Aldous Huxley «Philosophia perennis» Tõlkinud Hillar Künnapas EKSA, 2020 (Eesti Burke’i Selts) 395 lk