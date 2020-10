NÄDALA PLAAT. Raugelt jõuline melanhoolia

Kuuenda albumini jõudnud Baltimore’i kvar- tett Future Islands on väga visuaalne bänd. Mitte ainult selles mõttes, et paistab silma videotega või et neid on laval vägev vaadata. Videod on head ja eriti laval on bänd samuti suurepärane, aga nende muusikal on isegi ilma igasuguste visuaalsete elementideta omamoodi võime mõjuda kuidagi väga pildiliselt. Korraga nii energiliselt kui ka meditatiivselt. «As Long as You Are» on kuidagi rauge otsast lõpuni. Minevikuvarjud ja tulevikulootus.