Oleks võind öelda «mind ei huvita, lähme parem Kreetale». Kreeta on väga lebo koht. Mul tädimees käis Kreetal ja kiitis väga. Toidud on head, kohalikud teevad sul ette-taha ära kõik ja liiga kallis pole ka.

Aga kui tõesti rallida tahad, sõida Saksamaale. Saksas on ideaalsed kiirteed rallimiseks. Ma ei saa aru, kellel üldse tuli loll mõte Sardiinias ralli korraldada? See pole muidugi sinu süü. Aga noh, teinekord ikka vaata kaardi pealt, kuhu sind kutsutakse. Kui on jama koht, ära mine!