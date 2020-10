Ilma tegev Eesti noorteadlane: ajubioloogia paneb ühiskonna raskete valikute ette

«Olen viimased kümme aastat uurinud, mismoodi vahendab meie aju bioloogilisi motivatsioone või tunge. Konkreetselt, et kus kohas meie ajus asuvad närvivõrgud, mis neid vahendavad, ja kui need leida, siis mis protsessid või algoritmid meie käitumist kontrollivad,» kirjeldab Pool oma teadustöö üldisemat huvi. Spetsiifilisemalt vaatab ta neist tungidest kahte, valu ja janu.

Viimase teemal ilmus läinud neljapäeval tipp-teadusajakirjas Nature ka artikkel, milles Pooli nimi esimese autorina välja on toodud. Alles järeldoktorantuuri lõpetava noorteadlase jaoks on selline tiitel mitte vaid suur au, aga võib avada nii mõnesidki uksi maailma tippülikoolides, kus noorte teadlaste professorikohale värbamisel ongi tihtipeale n-ö esimeseks kontrollkriteeriumiks esimene autorsus juhtivates teadusajakirjades Nature, Science või Cell. Või nagu ütleb mees ise – see artikkel teeb ta konkurentsivõimeliseks, et saada millalgi teadustöö tegemiseks oma labor.

Loomulikult on teadlased juba üle 100 aasta teadnud, et ajus on olemas kindlad tuumakesed ehk ajupiirkonnad – mitte ajada segi rakutuumadega, rõhutab Pool –, mida seostatakse ka teatud funktsioonidega. Näiteks on teada, et kui katseloomal teatud ajupiirkond välja lõigata, kaob teatud osa tema tungist täiesti ära, näiteks võib selle tagajärjel kaduda söögiisu. Sama piirkonna elektrilise stimuleerimise korral võib isu aga muutuda täiesti ohjeldamatuks.

Kuidas äädikakärbsed end lõhki sõid

Üks näide sellest, mida bioloogia tänapäeval võimaldab, pärineb Allan-Hermann Pooli doktoritööst. Nimelt suutis ta äädikakärbeste kesknärvisüsteemi rakkude muundamisega tekitada olukorra, kus need kas ei söönud üldse või siis sõid sellises koguses, et mõned koguni lõhkesid.

Toona langes valik äädikakärbeste kasuks, kuna nende närvisüsteemis on 100 000 rakku, mis on 1000 korda vähem kui näiteks hiirte oluliselt keerulisemas ajus.

«Tolles hetkes tundus hiir täiesti utoopiline ja mõtlesin, et üritan vähemalt sellest ühest tungist äädikakärbses aru saada. Tollal mõtlesin, et nende küsimustega läheb veel nii kaua aega, et jõuan sellega veel 50 aastat tegeleda. Siis aga hakkasid need probleemid tohutu kiiresti lahenema ning need protsessid, mille kohta siis arvasin, et need võtavad aastakümneid, võtavad nüüd vaid paar aastat,» meenutab Pool tollast olukorda.

Lihtsa katse käigus hakkas ta eri kombinatsioonides närvirakke välja lülitama ja vaatama, mis nende söögitungiga juhtus. Peagi tuligi välja üks kombinatsioon, mille puhul sõid katseloomad absoluutselt kõike tavatoidust vee, alkoholi ja kibedate mürkideni.

«Mõned sõid oksendamiseni, mõned plahvatamiseni. Miks see nii toimib, selle selgitamiseks läks mul viis aastat aega, kuni leidsin lõpuks nende närvisüsteemist neli rakku. Kui need välja lülitada, sööb loom absoluutselt kõike. Järelikult on putukate söömistung pideva surutise all, ilma milleta nad sööksidki kõike. See konkreetne ajukeskus võimaldab neil aga teha mõistlikumaid söömisotsuseid,» selgitab Pool.