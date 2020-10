Soovituste järgi söönuks?! Ärge lootkegi!

Kuid siin on kaks suurt plussi. Esiteks, nii uskumatu kui see ka pole, saab nendest toiduainetest kätte kõik eluks vajalikud toitained: valgud, rasvad, süsivesikud, samuti igasugused mineraalid ja vitamiinid. Ja saab kätte vajalikus koguses, täpselt sellisel hulgal, nagu Tervise Arengu Instituudi antud tervisesoovitused ette näevad.

«Aga!» hüüatab seepeale Taanis ja Rootsis rahvastikutervist ja toitumist õppinud Janne Lauk. «Keegi ei hakka niimoodi sööma. Sest seal on liiga vähe erinevaid toite. Väga palju on jahu. Kedagi ei kutsu selline söök.»

Aga mis elu see on... Nii ühekülgse toiduga ajasid võib-olla läbi esivanemad kaks sajandit tagasi. Nüüd ajaksid küllap vaid need, kes ei looda toidust mingisugust naudingut. Vaevalt et selliseid nüüdisajal palju on.