Harrastaja näitas sitkust, mis murraks maha isegi profid

Ehitusettevõtja Andrus Mutli on vanuse poolest sealmaal, kus temaealised kulgevad tasapaksus mugavustempos pikki maid. Aga Mutlil on särtsu rohkem kui enamikul poole noorematel meestel. Ja mis veel sügisel selgus – tal on ka kadestamisväärset mitmekülgsust.