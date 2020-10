Jelena Skulskaja: 256 armukest ehk tõlke raskused

«Loomulikult unistasime noorena kõik Tartu Ülikooli astumisest ja filoloogiateaduskonnas Juri Lotmani juures õppimisest. Ma elasin tol ajal Riias, nii et see tundus päris võimalik. Aga mulle tehti selgeks, et eesti keelt oskamata on Tartusse sõita mõttetu, ja viimaks ma leppisin sellega. Ent alateadlikult tundsin edaspidigi eesti keele vastu huvi ja kui ma juba mitmendat korda sõitsin rahvusvahelisele festivalile «Dovlatovi päevad Tallinnas» ning imetlesin eemalseisja pilguga oma eesti keelde tõlgitud teoseid, esitasin viimaks siiski küsimuse tuntud vene keele tõlkijale Ingrid Velbaum-Staubile: kas eesti keelt on võimalik ära õppida või on see päris lootusetu üritus? Ingrid vastas: tegelikult pole siin midagi nii hirmus rasket; kui täishäälikutega hakkama saate, läheb edasi juba palju hõlpsamalt! – Aga miks just täishäälikutega, püüdsin täpsustada. Vaadake, lausus Ingrid, paljud arvavad, et meil on ainult lühikesed ja pikad vokaalid, aga meil on veel ka ülipikad… Siis ma mõistsin, et seda jutuajamist pole mõtet edasi pidada, vähemalt minusugusel inimesel.»