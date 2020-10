Eesti animafilmi ükssarvik

«Operaator Kõpsu» lood ja «Putukate suvemängud», kus reaalse maailma elemendid on sujuvalt ühendatud animeeritud tegelaskujudega, esindavad just seda kaasaja visuaalautorite kõige popimat valdkonda. Reaalsuse ja fantaasia ühekssaamine oli nii Parsile kui on ka praegustele animavõluritele suurimaks väljakutseks.