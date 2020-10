Retk Heino Parsi otsingute otsinguil

Tähtpäevad tulevad ja lähevad, aeg ei peatu. Oluline on see, et need tähispäevad aitavad mälust välja kutsuda, uuesti üle vaadata, võibolla ka värskemalt mõtestada olnut ning tehtut. Meenutagem siinjuures Artur Alliksaare luuletust «Aeg».