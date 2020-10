Sveta Grigorjeva: ma pole pidanud Eesti ühiskonda integreeruma, mind kasvatatigi eestlaseks

Aga paljud pidasid seda vastupidi heaks ja vägagi vajalikuks! Kui sa kritiseerid kolme suurima toetusega erakonda Eestis, siis on veidi naiivne eeldada, et kõik hüüavad lõpuks braavo. Ma rääkisin ikkagi asjadest, mida pidasin oluliseks välja öelda, ning tegin seda enda arvates ka õiges kohas: vaesusest pole mõtet rääkida vaestemajas ja eestivenelastest Lasnamäel või Maardus. Pidupäevakõne ei pea ilmtingimata olema helge ja positiivne, kõne peab olema selline, et seda ka kuuldaks, see peabki tekitama mõtlemisainet, resonantsi. Pealegi polnud kõne üldsegi läbinisti negatiivne, eesmärgiks oli ju hoopis sidususele üleskutsumine. Lõhestamist nägid selles esmalt marurahvuslastest eestlased. Niipalju kui ma vene inimestega rääkinud olen, ei näinud keegi ses mingit «revolutsioonile kutsumist». See näitabki kahjuks teatud inimeste jätkuvat arusaama siinsest vene inimesest.