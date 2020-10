Digikultuur. Mis on ühist kultuuril ja tehisintellektil?

Kujutame ette, et Maa poole on universumis teel mingi selgelt tehislik objekt, mida me läbi teleskoopide näeme, aga mille kohta suurt midagi ei tea. Võib oletada, et tegu on tulnukate või nende kätetööga. Sellises olukorras võib küll küsida, mida see tundmatu objekt – tuleviku tehisintellekt – võib teha meie senise ühiskonnakorralduse või kultuuriga, kuid vaevalt on see kõige pakilisem küsimus.