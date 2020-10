Siseminister välisajalehele: las geid jooksevad Rootsi

Deutch Welle ajakirjanik Konstantin Eggert küsis intervjuus Helmelt Eestis tuleva abielureferendumi kohta. Minister rõhutas ajakirjanikule, et EKRE seisukoht on selles kõigutamatu: seaduses peab olema üheselt ja selgelt kirjas, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. «Kui see teile ei meeldi, siis denonsseerigem kooseluseadus. Seda pole nad valmis tegema, mis tähendab aga seda, et meie referendum on vajalik. Me tahame, et riik säiliks, kuid ilma laste ja moraalita ei saa see säilida,» ütles Helme.