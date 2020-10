Loomakaitsjate MTÜs on rohkem töötajaid kui Eesti suurimas karusloomafarmis

Altosaar: Meie oleme kõige suurem kasvatus, hetkel 1500 loomaga, teised on pigem perefirmad, kes kasvatavad väiksemas mahus. Käesolev aasta on kõigile farmidele olnud vilets. See on tingitud koroonaviirusest. Suurem osa meie toodangust müüakse oksjonitel, ja kui inimesed ei saa oksjonitele füüsiliselt kohale tulla, siis müüki sisuliselt ei toimu. Toimuvad küll e-oksjonid, aga see pole see. Lihtsalt ei osteta.