Hillar Teder: helde käega kinnisvaramagnaat

Veidi enam kui 15 aastat tagasi oli Hillar Teder Eesti majandusajakirjanike jaoks midagi püha graali taolist. Rikaste edetabeli tipus trooniv, eralennukit omav mees, kes polnud esinenud ei äripressis ega seltskonnaväljaannetes ja kellest keegi tegelikult suuremat ei teadnud. Mingil hetkel said sulerüütlid tema mobiilinumbri aga kätte ja selgus, et tegemist on täiesti vabalt suhtleva inimesega.